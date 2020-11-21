وزيرة الهجرة: عقد مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة أبريل 2021 حال تحسن الظروف عالميا

أكدت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أنه سيتم انطلاق مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة في إبريل القادم وذلك في حالة إذا سمحت الظروف العالمية واستمرار قطاع الطيران في بلاد العام.

جاء ذلك خلال انطلاق الاجتماع التحضيري الأول لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة وذلك بحضور وزراء الهجرة والصناعة والتجارة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور محمد ابو العينين عضو مجلس النواب والإعلامي مفيد فوزي وعمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم .

وحرصت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على تنظيم الندوة وعقدها افتراضيًا تماشيًا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواقع العمل والإنتاج، الأمر الذي شدد عليه رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي بكل صرامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع مراعاة التباعد الاجتماعي والمسافات .

ومن المقرر أن تحضر الجلسة الافتراضية اليوم د.نعمت شفيق عضو مجلس اللوردات البريطاني .

فيما أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، شعار المؤتمر الوطني لعلماء وخبراء مصر في الخارج "مصر تستطيع" فى دورته السادسة، بالتعاون بين وزارة الهجرة ووزارة التجارة والصناعة، وعدد من الوزارات والهيئات المعنية ، ويتخذ المؤتمر من دعم قطاع الصناعة وتوطين الصناعة موضوعا أساسيا له فى هذه النسخة بعنوان "مصر تستطيع بالصناعة".

حافظ الشعار على الشكل الأساسى لمؤتمرات "مصر تستطيع" خلال الدورات الخمس الماضية بوجود أسهم الانطلاق الثلاثة التي تتحلى بلون السماء دلالة على رحابة الفكر وإطلاق طاقات الإبداع، كما أضاف الشعار "الترس" على الأسهم الثلاثة تعبيرًا عن العنصر الأساسي بالماكينات الصناعية وهي التروس التي تعمل في تناغم سويا داخل الماكينات قاطرة قطاع الصناعة.