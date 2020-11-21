80 مضربا هدية من سفير اليابان للاعبي كرة الريشة المصريين.. صور

حضر السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان لدى مصر، مساء اليوم السبت، البطولة الأولى للريشة الطائرة الهوائية، والتي أقيمت بإستاد القاهرة الدولي، وذلك بدعوة من الاتحاد المصري للريشة الطائرة، إلى جانب مع هشام التهامي، رئيس الاتحاد.
كما قام السفير نوكي أيضًا بلعب مباراة ودية خلال هذه البطولة. وقام الاتحاد المصري للريشة الطائرة بتنظيم هذه البطولة بمناسبة القيام بتعريف "الريشة الطائرة الهوائية"، وهي شكل وأسلوب جديد للريشة الطائرة في مصر.
كان السفير نوكي سعيدًا ومتحمسًا للمشاركة في هذه البطولة، مشيرًا إلى أنه اعتاد أن يكون لاعبًا جادًا لكرة الريشة الطائرة عندما كان في سن السادسة عشر من عمره، ثم عاد ليستأنف اللعب في سن الواحد وستين.
ستكون لعبة الريشة الطائرة إحدى الفعاليات والأحداث المقامة خلال دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية بطوكيو، والتي ستقام في 23 يوليو 2021. وتعمل الحكومة اليابانية بشكلٍ مكثف مع اللجنة الأولمبية الدولية من أجل تنظيمها بنجاح وتتوقع مشاركة نشطة من المنتخب المصري.
وبهذه المناسبة، أعلن السفير نوكي عن التبرع بـ 80 مضربًا مستخدمًا، من قبل اتحاد الريشة الطائرة اليابانية لنظيره المصري كهدايا النوايا الحسنة.
كما أعرب السفير نوكي عن أمله في أن يساهم هذا التبرع في نشر لعبة الريشة الطائرة في مصر، وأن يساهم ذلك في تعزيز الصداقة بين البلدين في مجال الرياضة.
شارك في هذه البطولة ما يقرب من 60 لاعبًا من الاتحاد وتم تنظيمها بنجاح.
قرر اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي، بدء نشاط Air Badminton "الريشة الطائرة خارج الصالات" كنشاط معتمد من أنشطة الاتحاد.
ورحب نوكي ماساكي السفير الياباني في مصر بدعوة هشام التهامي رئيس الاتحاد المصري، للمشاركة في بدء فعاليات نشاط الريشة الطائرة خارج الصالات بمباراة افتتاحية وبدء بالفعل السفير الياباني بالتدريب لاستعادة اللياقة البدنية والفنية للمشاركة فى أول بطولة للريشة الطائرة خارج الصالات والتي ستقام هذا الموسم.
وتعد اليابان من الدول الرائدة في منافسات الريشة الطائرة، وكان السفير الياباني حريص على ممارستها في السنوات السابقة.
وعلى جانب آخر، أعلن الاتحاد عن تنظيم محاضرة نظرية للتعريف بممارسة نشاط الريشة الطائرة فى الهواء الطلق بحضور جعفر إبراهيم مدير تطوير بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة عبر تطبيق Zoom.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 80 مضربا هدية من سفير اليابان للاعبي كرة الريشة المصريين.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.