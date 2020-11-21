80 مضربا هدية من سفير اليابان للاعبي كرة الريشة المصريين.. صور

حضر السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان لدى مصر، مساء اليوم السبت، البطولة الأولى للريشة الطائرة الهوائية، والتي أقيمت بإستاد القاهرة الدولي، وذلك بدعوة من الاتحاد المصري للريشة الطائرة، إلى جانب مع هشام التهامي، رئيس الاتحاد.

كما قام السفير نوكي أيضًا بلعب مباراة ودية خلال هذه البطولة. وقام الاتحاد المصري للريشة الطائرة بتنظيم هذه البطولة بمناسبة القيام بتعريف "الريشة الطائرة الهوائية"، وهي شكل وأسلوب جديد للريشة الطائرة في مصر.

كان السفير نوكي سعيدًا ومتحمسًا للمشاركة في هذه البطولة، مشيرًا إلى أنه اعتاد أن يكون لاعبًا جادًا لكرة الريشة الطائرة عندما كان في سن السادسة عشر من عمره، ثم عاد ليستأنف اللعب في سن الواحد وستين.

ستكون لعبة الريشة الطائرة إحدى الفعاليات والأحداث المقامة خلال دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية بطوكيو، والتي ستقام في 23 يوليو 2021. وتعمل الحكومة اليابانية بشكلٍ مكثف مع اللجنة الأولمبية الدولية من أجل تنظيمها بنجاح وتتوقع مشاركة نشطة من المنتخب المصري.

وبهذه المناسبة، أعلن السفير نوكي عن التبرع بـ 80 مضربًا مستخدمًا، من قبل اتحاد الريشة الطائرة اليابانية لنظيره المصري كهدايا النوايا الحسنة.

كما أعرب السفير نوكي عن أمله في أن يساهم هذا التبرع في نشر لعبة الريشة الطائرة في مصر، وأن يساهم ذلك في تعزيز الصداقة بين البلدين في مجال الرياضة.

شارك في هذه البطولة ما يقرب من 60 لاعبًا من الاتحاد وتم تنظيمها بنجاح.