نقيب المحامين يدعو شباب المهنة لاجتماع بشأن مجلة المحاماة والمكتبات الثلاثاء المقبل

دعا نقيب المحامين رجائي عطية، كافة المهتمين والمتطوعين من الأعضاء الشباب للاجتماع مع مجلس النقابة واللجنة المختصة بالمجلة والمكتبات في الساعة الثالثة ظهراً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 24 نوفمبر 2010 في النادي النهري .

وجّه نقيب المحامين الدعوة لكافة شباب المحامين في القاهرة وكافة النقابات الفرعية، للاشتراك مع مجلس النقابة واللجنة المعهود إليها بالفكر والمكتبات ومجلة المحاماة، لإعادة إحياء مجلة المحاماة وملاحقها، وإحياء المكتبات القانونية والمعرفية على مستوى جميع المحاكم الابتدائية بكافة أنحاء مصر، كخطوة أولى سيعقبها تحقيق المطوب على مستوى المحاكم الجزئية، وهو ما يستلزم إيمانا بالفكرة والإخلاص لها .

وقال النقيب فى دعوته ان يضع الزميل الشاب المتطوع لهذا العمل الجليل في اعتباره أن يكون جاهزا بالأفكار والمعارف اللازمة كي ما تصدر مجلة المحاماة في شكل جديد يحقق كافة الأغراض التي ينشدها المحامون لزيادة معارفهم القانونية والقضائية والمعرفية وتعميق خبرتهم بالمحاماة، وأن تكون لديه الرؤية للمساهمة المنتجة في تشكيل المكتبات على مستوى كافة النقابات الفرعية سواء من ناحية ما يجب توفيره فيها من مؤلفات، ومن ناحية نظام التحفظ على عهدتها حتى لا تتبدد مع مرور الوقت، مضيفا يجب ان نفكر معا في تدابير غير مسبوقة وأفكار جديدة لهذا الإمداد بالمؤلفات، والذي يمكن اللجوء فيه إلى كبار المحامين الذين يعتزلون أو على وشك الاعتزال للتبرع بمكتباتهم للمساهمة في هذا العمل الجليل، والتواصل مع الزملاء القادرين على الكتابة للمجلة أو تدبير المؤلفات بما في ذلك التقدم إلى النقابة العامة باقتراحات لدعم الكتب من النقابة لتوفيرها إلى المحامين بأسعار زهيدة.