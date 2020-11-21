انت الان تتابع تفاصيل خبر بنكا القاهرة والإسكندرية يعلنان طرح شهادة ادخارية جديدة بأعلى فائدة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن كلاً من بنكي القاهرة والإسكندرية عن بدء طرح شهادة ادخارية جديدة، بفائدة هي الأعلى من بين البنوك، ولكن بشرط أن يتم الاقتراض بموجب ضمان تلك الشهادة الجديدة، ويأتي قرار بنكا القاهرة والإسكندرية في طرح تلك الشهادة الادخارية الجديدة، من أجل تنشيط الطلب على القروض المضمونة.

وتخاطب الشهادة الجديدة التي طرحها كلاً من بنكي القاهرة والإسكندرية العملاء الذين يرغبون في الحصول على قرض وفي نفس الوقت الاحتفاظ بالمدخرات التي يمتلكونها لدي البنك، وذلك في مقابل قيام البنك بخصم العائد على تلك الشهادة بالكامل بالإضافة إلى احتساب نسبة فائدة تبدأ من 2% فيما أعلي فوق عائد الشهادة وذلك حسب كل عميل.

وقد اتجه كلاً من بنك القاهرة وبنك الإسكندرية إلى طرح تلك الشهادة لتحفيز المبيعات على القروض لديهم، كذلك إعفاء العملاء من إحضار بعض الأوراق اللازمة للحصول على القرض من مفردات مرتب، أو شهادة إثبات دخل، مما يعني تسهيل حصول بعض العملاء على القرض وخاصة الذين يجدون صعوبة في استخراج تلك الأوراق.

وتتيح الشهادة للبنوك الحجز عليها في حالة عدم التزام المقترض بضمانها بسداد الأقساط الشهرية للقرض بشكل متكرر، وذلك وفق ما تم الاتفاق عليه بين البنك والعميل.

تفاصيل شهادة الادخار الجديدة من بنك القاهرة:-

شهادة البريمو (ديموند) لآجال 3 سنوات نسبة الفائدة 13 % سنوياً للعائد الشهري، ويبدأ الشراء من 1000 جنيه ومضاعفاتها. شهادة البريمو (ديموند) لآجال 3 سنوات نسبة الفائدة 13.50% سنوياً وعائد شهري، ويتم شراء الشهادة من أول ألف جنيه

تفاصيل شهادة الادخار ببنك الإسكندرية:-

شهادة أليكس 42 لآجل 3 سنوات ونصف نسبة الفائدة 11.50% سنوياً للعائد الشهري، و11.75% سنوياً للعائد ربع السنوي ويبدأ شراء الشهادة من أول 10.000 جنيه ثم بعد ذلك بألف جنيه

ويتيح كلاً من بنك القاهرة والإسكندرية كسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر من الشراء، إلا أنه سيتم خصم نسبة محددة من العائد.