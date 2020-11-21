ميرنا الهلباوي تتصدر "التريند" بصور خطوبتها الكلاسيكية

ميرنا الهلباوي تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك جراء احتفالها بخطبتها على الفنان محمد عطية، مساء أمس الجمعة. تفاعل جمهور محمد عطية وميونا الهلباوي مع "الجلسة التصويرية" التي اتخذت طابع كلاسيكي قديم لتبهر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. ميرنا الهلباوي ومحمد عطية



نشر محمد عطية لقطات من "الفوتوسيشن" وأرفقها بالتعليق:"20/11/2020 اخترتك"، كما نشرت ميرنا نفس الصور ، وعلّقت قائلة: "أنت الشخص الذي طلبته من الله". اقرأ أيضًا..محمد عطية يعلن خطوبته على ميرنا الهلباوي "فيديو"



الجدير بالذكر، أن ميرنا الهلباوي ومحمد عطية قد أثارا الجدل خلال الفترة الماضية قبل إعلان خطبتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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