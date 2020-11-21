الأهلي يعلن إصابة وليد سليمان

أعلن النادي الأهلي، إصابة لاعبه المخضرم وليد سليمان، بإجهاد في العضلة الضامة بعد خروجه مصابا في الشوط الثاني من مباراة المارد الأحمر ضد أبوقير للأسمدة، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

وقال خالد محمود طبيب الفريق الأول للنادي الأهلي: " وليد سليمان اشتكى من الإصابة بإجهاد في العضلة الضامة عقب مباراة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت مساء اليوم السبت على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات بطولة كأس مصر".

وأضاف: "اللاعب سيخضع للفحص الطبي غدًا من أجل الاطمئنان على حالته".

واختتم: "حالة وليد مسقرة وسيتم الاطمئنان عليه قبل مران الغد".

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وفاز النادي الأهلي على أبوقير للأسمدة بنتيجة 2-1، ليصعد للدور قبل النهائي لواجهة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر المقبل.

