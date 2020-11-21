أوناجم مهدد بالغياب عن مباراة النهائي..تعرف على تشخيص إصابته

تعرض جناح نادي الزمالك المغربي "محمد أوناجم"، لإصابة مفاجئة خلال عمليات الإحماء التي سبقت مباراة الزمالك أمام نادي مصر ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، والتي بدأت الثامنة مساء اليوم، على ملعب السويس الجديد.

واضطر جايمي باتشيكو المدير الفني البرتغالي للزمالك لإشراك مصطفى محمد بدلا من محمد أوناجم قبل بداية اللقاء بدقائق، بسبب الإصابة المفاجئة التي تعرض لها.

وأصيب أوناجم بشد في العضلة الامامية، ومن المقرر أن يخضع للأشعة الطبية التي ستثبت مدى إصابته ومدة غيابه، وعن موقفه من لعب مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي، يوم 27 نوفمبر الجاري.

وبدأ جايمي باتشيكو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

الدفاع: عبدالله جمعة – محمد عبدالغني – محمود علاء – أحمد عيد.

الوسط: إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – شيكابالا – كاسونجو كابونجو.

الهجوم: مصطفى محمد.

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ويواجه الزمالك فريق نادي مصر – الهابط إلى دوري الممتاز ب – ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، على أن يواجه الفائز فريق طلائع الجيش بالدور المقبل.

