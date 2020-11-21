أفيخاي أدرعي يحتفى بصورة تجمع محمد رمضان مع فنان إسرائيلي في دبي

نشر المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صورة النجم محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام والذي كان بصحبتهم الإماراتي حمد المزروعي.

وعلق "أفيخاي أدرعي" على الصورة قائلا: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي المتألق عومر آدام‬ في دبي".

وظهر الفنان محمد رمضان وهو يعانق مطربا إسرائيليا خلال تواجدهما في الإمارات، مما أثار حالة من الجدل.

وكان الإعلامى الإماراتى حمد المزروعى، قد نشر صورة تجمع الفنان محمد رمضان رفقة المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبى.

وقال المرزوعى في تدوينة له عبر تويتر «أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في اسرائيل في دبي»، ولكنه مسحها بعد الهجوم عليه.

وعلق محمد رمضان قائلًا فى تسجيل صوتى: «لا يهمني اسمك ولا لونك، ولا ميلادك، يهمني الإنسان، ولو مالوش عنوان».

وأضاف: «أنا لا أعلم أو أسال على أي إنسان يتصور معايا أو أتصور معاه، ومش بسأله على دينه أو جنسيته، وربنا خلقنا واحد».