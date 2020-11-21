هجوم شرس على محمد رمضان بسبب صورته مع مغني إسرائيلي

هاجم العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة المطرب الشعبي محمد رمضان، بسبب انتشار صورة تجمعه مع المغني الإسرائيلي (عومير آدام) أومير أدام.
أثارت الصورة التي انتشرت عبر مواقع التزاصل الاجتماعي غضب الجمهور المصري، وجمهور الوطن العربي بأكمله، لينتقده الجميع بسبب ظهوره مع المغني الاسرائيلي.
تحيا مصر رصد عدد من تعليقات الرواد على صورة محمد رمضان، قائلين: "قال نمبر ون قال والناس كلها بتحبوا نفسي اعرف على اية"، وعلق أخر قائلًا: "كمان بتتصور وفرحان انك جمب اسرائيلي مافيش نخوة".
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كان قد، علق "أفيخاي أدرعي" على الصورة قائلا: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي المتألق عومر آدام في دبي".
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