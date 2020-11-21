بحضور الوزراء .. انطلاق الاجتماع التحضيرى لمصر تستطيع بالصناعة

جدة - نرمين السيد - انطلق الاجتماع التحضيرى الأول لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور وزراء الهجرة والصناعة والتجارة والتخطيط والتنمية الاقتصادية.





وحرصت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، على تنظيم الندوة وعقدها افتراضيًا تماشيًا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية فى مواقع العمل والإنتاج، الأمر الذى شدد عليه رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولى بكل صرامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع مراعاة التباعد الاجتماعى والمسافات.

ومن المفترض أن تحضر الجلسة الافتراضية، اليوم عضو مجلس اللوردات البريطانى د كتور نعمت شفيق.

وأطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، شعار المؤتمر الوطنى لعلماء وخبراء مصر فى الخارج "مصر تستطيع" فى دورته السادسة، بالتعاون بين وزارة الهجرة ووزارة التجارة والصناعة، وعدد من الوزارات والهيئات المعنية، ويتخذ المؤتمر من دعم قطاع الصناعة وتوطين الصناعة موضوعا أساسيا له فى هذه النسخة بعنوان "مصر تستطيع بالصناعة".

حافظ الشعار على الشكل الأساسى لمؤتمرات "مصر تستطيع" خلال الدورات الخمس الماضية بوجود أسهم الانطلاق الثلاثة التى تتحلى بلون السماء دلالة على رحابة الفكر وإطلاق طاقات الإبداع، كما أضاف للشعار "الترس" على الأسهم الثلاثة تعبيرًا عن العنصر الأساسى بالماكينات الصناعية وهى التروس التى تعمل فى تناغم سويا داخل الماكينات قاطرة قطاع الصناعة.