فيديو .. حسام فاروق مهاجما فاينانشال تايمز : تنشر تقارير مسيسة ضد مصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف فاروق خلال تقديم برنامجه "بالنبط العريض" الذى يعرض على الفضائية المصرية، اليوم السبت، أن مصر عاشت وقت عصيب بعد 2013 عانت من إرهاب صريح، ولاحظنا وقتها أن بعض الصحف الأجنبية تجاهلت محاربة الإرهاب فى سيناء.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أحد المواطنين الأسبوع الماضى ووجهت له اتهامات منظورة أمام القضاء، فوجئنا بانتفاضة فى بعض الصحف الأجنبية تدين القبض على المتهم لدرجة أن الخارجية الفرنسية أعربت عن قلقها إزاء هذا المواطن.

وهاجم فاروق صحيفة فايننشال تايمز البريطانية بسبب نشرها تقريرًا ادعت فيه أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم لأنه يتبع "منظمة حقوقية" بالرغم أن هذه المنظمة ليس لها كيان شرعى داخل مصر، كما نشرت تقريرا لمنظمة العفو الدولية مسيسا عن الدولة المصرية بسبب المتهم المقبوض عليه.

وكشف مقدم البرنامج أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أسسها حسام بهجت الذى يميل لجماعة الإخوان الإرهابية، كما أنه يمارس مهنة الصحافة دون ترخيص وغير مدرج فى جدول نقابة الصحفيين، مهمته جمع ملعومات ملغوطة ومضللة عن الشأن الداخلى المصرى والهجوم على الدولة المصرية خصوصًا فى ملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن هذه المبادرة تم تأسيسها كشركة بعيدا عن رقابة وزارة التضامن.