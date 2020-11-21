أبو العينين يقترح تقديم 100 فكرة مشروع لدعم الصناعات المصرية

شارك النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، في النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" التي جاءت هذا العام تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة" والذى تنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج كل عام .

وقال أبو العينين أن مصر بحاجة للتعاون العربي وخاصة الإفريقي ، وعدم الاعتماد على الصين بشكل كامل في مسألة الصناعات و الواردات، مؤكدًا أن إفريقيا هي أقرب شريك يمكن استخدام قدراته وعمالته واستثمارات .

واقترح أبو العينين خلال حديثه في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة ، تقديم 100 فكرة مشروع تدعم الاقتصاد والصناعات المصرية، وذلك بعد موافقة القيادات والحكومة المصرية ومناقشتها في مؤتمر مصر تستطيع المقرر إقامته ابريل المقبل .

وقال أبو العينين: "الهندسة الوراثية والتطور التكنولوجي هي المستقبل، ومن يملك تلك الأليات سيحكم العالم ".

وتابع :" الصين أكبر تجربة شاهدة على التطور التكنولوجي والتخصص الإنتاجي في أبهى صوره، واستطاعت استخدام المالتي ناشونال العالمية لكن باسم وخامات الصين واجتاحت العالم .

وانطلقت، اليوم السبت، أول ندوة نقاشية افتراضية عبر تطبيق "زووم" ضمن سلسلة الندوات التي تشكل المرحلة الأولى من فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، والتي انعقدت بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وخبيرة الاقتصاد المصرية الكبيرة البارونة الدكتورة «نعمت شفيق» كمتحدث رئيسي للمرة الأولى من العاصمة البريطانية لندن، والدكتور هاني دميان وزير المالية الأسبق، بالإضافة إلى عدد من رجال الصناعة المصريين بالخارج والداخل؛ بهدف دعم توطين الصناعة والمُصنّعين المصريين حول العالم وتشجيعهم على الاستثمار الصناعي داخل وطنهم الأم، وذلك بالتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التجارة والصناعة.