الشافعي وجيونج وسكريلو أبطال منافسات بطولة مدينتي المفتوحة للجولف

توج عبد المنعم الشافعي وجوان جيونج وثريا سكريلو بمنافسات بطولة مدينتي المفتوحة للجولف في نسختها الأولى، التي جرت على مدار يومي الجمعة والسبت بملاعب جولف "مدينتي"، والتي جاءت نتائج منافساتها على النحو التالي:

(Strokeplay Division (Gross

بالنسبة للسيدات، تصدرت ثريا سكريلو المنافسات بتحقيقها 158 ضربة بزيادة 16 ضربة عن المعدل المفترض، وجاءت دينا أبو العلا في المركز الثاني بتحقيقها 171 ضربة بزيادة 29 ضربة عن المعدل المفترض، فيما حققت صوفيا عيسى 175 ضربة بزيادة 33 ضربة عن المعدل المفترض.

Mens Strokeplay Flight

تصدر عبد المنعم الشافعي منافسات الرجال بتحقيق 150 ضربة بزيادة 8 ضربات عن المعدل المفترض، متفوقا على عمر ناجي بضربتين، وجاء محمد أبو العلا ثالثا بتحقيق 153 ضربة بزيادة 11 ضربة عن المعدل المفترض.

Ladies Strokeplay Flight

حققت ثريا سكريلو 140 ضربة، بضربتين أقل من المعدل المفترض لتأتي في صدارة منافسات السيدات، وجاءت صوفيا عيسى ودينا أبو العلا في المركز الثاني بتحقيقهما 155 ضربة، بزيادة 13 ضربة عن المعدل المفترض.

Mens Strokeplay Flight

تصدر جيون جيونج منافسات الرجال ، بعد نجاحه في تحقيق 135 ضربة، محققا 7 ضربات أقل من المعدل المفترض، ليتفوق على جون ساينز الذي حقق 140 بضربتين أقل من المعدل المفترض، وحقق بيتر روش وكارول كيم ومحمد حمدان المعدل المفنرض 142 ضربة في المركز الثالث.

ونالت البطولة إشادات واسعة على مستوى التنظيم والخدمات وجودة الملاعب، والمنافسات بين اللاعبين، وهو الأمر الذي أكد عليه أيمن حسين رئيس الاتحاد المصري للجولف، الذي قال إن البطولة مثالية في كل شيء من حيث التنظيم والإستضافة، وصنع الملعب تحديات كبيرة بين اللاعبين، وهو ما رفع حدة المنافسة بينهم.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للجولف، إلى إن بطولة مدينتي المفتوحة الأولى إضافة الكبيرة لنشاط اللعبة في مصر، وتتماشى مع سياسة التطوير التي ينتهجها الاتحاد لتوسيع قاعدة اللعبة ونشرها وزيادة عدد ممارسيها.

واتفق حسن إسماعيل لاعب المنتخب الوطني للجولف مع ما قاله رئيس الاتحاد المصري، داعيا الشباب الصغار في السن لممارسة الجولف كلعبة تعلم الصبر والشغف والتركيز، كما أنها رياضة تمارس في مساحات خضراء واسعة،ومناظر طبيعية خلابة، كما هو حال ملاعب "جولف مدينتي".

ووصف اللاعب الانجليزي جون ساينز تنظيم البطولة بالرائع، مؤكدا على جودة ملعب جولف "مدينتي"،معتبرا البطولة من أفضل البطولات التي شارك فيها على مستوى العالم، من حيث إحترافية التنظيم، والمستوى المتميز للخدمة.

وأكدت اللاعبة الروسية انجلينا جورديكو، أن ملعب جولف "مدينتي"هو الأفضل بين الملاعب التي مارست عليها اللعبة في مصر، إذ يعد من الملاعب الصعبة وهو ما يزيد من قوة وحدة المنافسة، وهو من الأمور المفضلة بالنسبة لها.

وتنافس أكثر 90 لاعبا من حوالي 10جنسيات، على مدار يومين في بطولة "مدينتي المفتوحة للجولف، على ملاعب "مدينتي" التي تم تصميمها وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية على يد روبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحدًا من أشهر المتخصصين فى تصميم ملاعب الجولف حول العالم، حيث قام بتصميم أكثر من ٢٧٠ ملعب جولف في حوالى ٤٠ دولة ، وصنفت تصميماته ضمن أفضل التصميمات لملاعب الجولف على مستوى العالم، وتتولى إدارته شركة ترون التي تعد واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم .