تأكيدا لـ تحيا مصر : تصعيد النائب هشام عبد الواحد بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب

نشرت الجريدة الرسمية فرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 87 لسنة 2020 بتصعيد المرشح هشام عبد الواحد "حزب مستقبل وطن" لخوض جولة الإعادة بدلا من المرشح "المتوفى" منير محمد محمود مندور في الدائرة الثانية ومقرها مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.



وكان الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، عضو لجنة إعداد دستور مصر 2014، قد أكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، بصدد إصدار قرار بتصعيد المرشح رقم خمسة بدائرة قويسنا وبركة السبع بمحافظة المنوفية، بعد وفاة المرشح رقم 4 منير مندور، والذي كان من المنتظر أن يخوض جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

جاء ذلك فى تصريحات لموقع تحيا مصر، مؤكدا علي أنه بإعلان وفاة مرشح جولة الإعادة منير مندور، بدائرة قويسنا وبركة السبع بمحافظة المنوفية، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، ستعمل علي تفعيل القانون بشأن الدائرة المقرر لها مقعدين وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية، ويجري عليهم جولة إعادة علي ذات المقعدين،من خلال 4 مرشحين وهم كل من عبد الحكيم التعلب، ومنير مندور، وعصمت زايد ومحمد موسي، وبوفاة أحدهم وهو منير مندور يتم تصعيد من يخلفه في عدد الأرقام التى حصل عليها وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية وهو النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب.

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ولفت استاذ القانون الدستوري إلي أن التأسيس في ذلك يعود للمادة 23 من قانون مجلس النواب والتى تنص علي أنه في الانتخاب بالنظام الفردي، يٌعلن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية.فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأى من المترشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلي الأصوات الصحيحة، ويٌحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تٌجرى عليها الإعادة، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تُجري عليها الإعادة، أٌجرى الانتخاب بينهم علي أن يٌعلن انتخاب الحاصلين منهم علي أعلي الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.أما في الانتخاب بنظام القوائم، يعلن انتخاب القائمة التي حصلت علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب، فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية أعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا علي أكبر عدد من الأصوات، ويعلن انتخاب القائمة الحاصلة علي أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

وأختتم حديثه بالتأكيد علي أن مشكلة ما قد تثار مع إعلان قرار الهيئة الوطنية بتصعيد المرشح الخامس فى ضوء انطلاق الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية منذ أمس ويطرح سؤال بأن ستكون المدة كافية مثل المرشحين المنافسين، وهو أمر سيعود لتقدير الهيئة الوطنية في هذا الصدد، مرحجا أن يتم التصعيد وإجراء الانتخابات وعدم تأجيلها في هذا الدائرة حيث الوقت لا يزال كافي.