مباراة الزمالك ونادي مصر..التعادل السلبي يخيم على الشوط الأول وتألق لكاسونجو

انتهت مجريات الشوط الأول بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمع بين نادي الزمالك ونادي مصر، على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات دور الثمانية من ببطولة كأس مصر.
وشهدت المباراة استحواذ الفارس الأبيض على الكرة في فترات كثيرة من عمر الشوط، إلا أنه لم يسفر عن أي أهداف، كما شهد الشوط أيضا تألق لافت للنظر لجناح الفريق "كاسونجو كابونجو"، الذي سجل هدف في الدقيقة 11 من عمر المباراة إلا أنه أُلغي بداعي التسلل، كما أضاع الكونعولي العديد من الفرص الخطيرة إلا أنه وقع في مصيدة التسلل أكثر من مرة، والتي كانت عائق أمامه في الحصول على ركلة جزاء للفارس الأبيض.
وبدأ جايمي باتشيكو المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمود جنش.
الدفاع: عبدالله جمعة – محمد عبدالغني – محمود علاء – أحمد عيد.
الوسط: إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – شيكابالا – كاسونجو كابونجو.
الهجوم: مصطفى محمد.
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ويواجه الزمالك فريق نادي مصر – الهابط إلى دوري الممتاز ب – ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، على أن يواجه الفائز فريق طلائع الجيش بالدور المقبل.
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