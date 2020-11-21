حسن ضوه : مستشفيات منيا القمح ومشتول بحاجة لأقسام طوارئ

جدة - نرمين السيد - قال حسن ضوه، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب، إن ملف الصحة على رأس أولوياته، وأنه سيقوم بتوجيه خطاب عاجل لوزارة الصحة، من أجل توفير وحدات لاستقبال الطوارئ فى مستشفى منيا القمح ومستشفى مشتول السوق، ليكون هناك قدرة على استقبال الحالات الحرجة.





ونظم ضوه قوافل طبية مجانية، استفاد منها أكثر من 8000 حالة، استجابةً لمبادرة الرئيس "100 مليون صحة"، وتعاقد مع عدد من معامل الآشعة والتحاليل لعمل تخفيضات لأهالى منيا القمح ومشتول. وأكد ضوه أن مسشفيات منيا القمح ومشتول فى أمس الحاجة إلى أقسام طوارئ، بعدما قام بعدة جولات ميدانية لرصد ما تحتاجه الدائرة وما تتضمنه من مشكلات. وخاض حسن ضوة انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى لدائرة منيا القمح ومشتول السوق، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ومن المقرر خوضه الإعادة فى الجولة الثانية لانتخابات النواب 2020.

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