الأنبا بولا يرأس حفل افتتاح كلية القديس بولس الرسول اللاهوتية

جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا بولا مطران طنطا، مساء اليوم السبت، حفل افتتاح كلية القديس بولس الرسول اللاهوتية فرع طنطا وتخريج دفعة عام 2020.



جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا بولا مطران طنطا، مساء اليوم السبت، حفل افتتاح كلية القديس بولس الرسول اللاهوتية فرع طنطا وتخريج دفعة عام 2020. وكرم الأنبا بولا أوائل الدفعة وذلك بكنيسة الشهيد أبانوب بكاتدرائية مارجرجس والشهداء الأبرار، وبحضور بعض من آباء الإيبارشية، وأبناء الكلية الإكليريكية دفعة 2020.

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