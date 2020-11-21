صبحى: فكرة دورى الوزارات جاءت فى ظل اهتمام الرئيس السيسى بصحة المواطنين

جدة - نرمين السيد - أبدى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، سعادته الغامرة بافتتاح الدورى الأول للوزارات فى خماسى كرة القدم للرجال وتنس الطاولة للسيدات، متمنيًا أن تكون بداية لسلسلة من الدورات الرياضية التى تهدف إلى المشاركة المجتمعية لأعضاء الجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى التحفيز لجعل الرياضة أسلوب حياة، وتماشيا مع مبادرة " مصر أولا .. لا للتعصب ".





جاء ذلك على هامش افتتاح دورى الوزارات الأول فى خماسى كرة القدم للرجال وتنس الطاولة للسيدات، بالمركز الأوليمبى بالمعادى، بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار ، واللواء مهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، وممثلين عن الوزارات المشاركة والاتحادات الرياضية المختلفة، ولفيف من نجوم كرة القدم والرياضة المصرية، تحت شعار "مصر أولا .. لا للتعصب".

وأكد وزير الشباب، أن فكرة الدورى جاءت فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بصحة المواطنين وتحفيزهم على ممارسة الرياضة بشكل يومى، وبرعاية كريمة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

ويقام الدورى فى الفترة من 21-30 نوفمبر الجارى تحت شعار "الرياضة للمتعة والحياة"، بتنظيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضى العام للعاملين بالدولة، فى لعبتى خماسى كرة القدم رجال وتنس طاولة سيدات، بمشاركة 510 مشارك ومشاركة من 23 وزارة وديوان عام مجلس الوزراء، بواقع 15 مشاركا ومشاركة من كل وزارة.

وأجريت القرعة بمشاركة مجموعة من نجوم الرياضة المصرية، عبد الحميد بسيونى، وإسلام الشاطر ووائل رياض، ومعتمد جمال، والكابتن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، ومعتصم سالم وأسامة عبد الكريم، والسادة الحكام أمين عمرو، وسمير عثمان، وأيمن دجيش.

وأسفرت القرعة عن وقوع وزارة الشباب والرياضة، فى المجموعة الثانية مع وزارات التموين والتخطيط والقوى العاملة والسياحة والخارجية، وجاء فى المجموعة الأولى وزارات الزراعة، والتعاون الدولى وديوان مجلس الوزراء، والتنمية المحلية والأوقاف، والإتصالات.

وفى المجموعة الثالثة، جاءت وزارات المجالس النيابية، والتجارة والصناعة، والتعليم العالى، والصحة، والنقل، والمالية، بينما جاءت المجموعة الرابعة والأخيرة بوزارات الثقافة وقطاع الأعمال والإسكان والإنتاج الحربى، والتربية والتعليم، والخارجية.

وتخلل حفل الافتتاح، مجموعة من الفقرات الفنية الاستعراضية والغنائية بمشاركة النجم الغنائى أحمد جمال.

وعلى هامش الحفل، أقيمت مباراة استعراضية بين وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالى ونجوم كرة القدم حضور الحفل.