افتتاح طريق النفق - شرم الشيخ بجنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - ونشرت مديرية أمن جنوب سيناء ارتكازات أمنية بـ "رأس سدر - أبو زنيمة - أبو رديس - فيران - الطور"، وشغل مرفق الإسعاف مواقعه داخل البوابات بعدد واحد سيارة مجهزة لكل بوابة. وتتولى شركة المياه والصرف الصحى توفير المياه لكل الأفراد المتواجدين بتلك الارتكازات، والتأكد من قيام شركة الكهرباء بتوصيل التيار الكهربائى للمرتكزات الأمنية، وتذليل المعوقات مع الجهات الأمنية كافة، وتكليف شركة الاتصالات باستكمال تغطية الطريق بخدمة المحمول فى المناطق المحرومة.

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