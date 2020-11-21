وزير الخارجية السعودي: نؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل

قال وزير الخارجية السعودي لوكالة رويترز للأنباء، إن "الرياض تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل لكن ينبغي أولا إقرار اتفاق سلام دائم وكامل يضمن للفلسطينيين دولتهم بكرامة".

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