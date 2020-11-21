أحمد موسى عن صورة محمد رمضان وشخص إسرائيلي: لازم يكشف حقيقة المصيبة اللي عملها

علق الإعلامي أحمد موسى، على الصورة المتداولة على السوشيال ميديا لمحمد رمضان مع شخصين إماراتي والثاني إسرائيلي، قائلا: «لازم محمد رمضان يقول إيه الحكاية ويكشف حقيقة المصيبة اللي عملها».
وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «لازم محمد رمضان يقول كان يعلم بالصورة أم لا وأن هذا الشخص مطرب إسرائيلي ولا لأ، وإن كان لا يعلم عليه أن يطلعنا ماذا فعل بعدما علم».
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وأردف موسى، لو الصورة حقيقية هيكون محمد رمضان في مشكلة معانا كلنا، مردفا في معاهدة من ١٩٧٩ ولكن لا يوجد تقارب معهم.
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