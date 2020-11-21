علق أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية على واقعة نشر صورة للفنان محمد رمضان، مع فنان إسرائيلي.
وقال زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «تواصلت مع رمضان هاتفيا، وقالي أقسم بالله أعرف ده مين، كنت في بلد عربي والتقطت هذه الصورة»، متابعا «رمضان أخبرني أنه لم يكن يعرف أن الشخص الذي التقط معه الصورة إسرائيلي».
وتابع «لا أعتقد أن ذكاء محمد رمضان سيخونه، محمد مش بالغباء ده عشان يتصور مع إسرائيلي»، مشيرا إلى أنه سيستدعي رمضان رسميا إلى النقابة ويطالبه بنشر بيان رسمي لإيضاح الحقيقة.
إقرأ أيضًا.. أفيخاي أدرعي يحتفى بصورة تجمع محمد رمضان مع فنان إسرائيلي في دبي
وأردف «نحن النقابة الفنية الوحيدة التي شطبت عضوا حينما أعلن تطبيعه مع إسرائيل وهو الأستاذ علي سالم، لست مدافعا عن أحد، لكني أعرض الصورة بحيادية تامة
وأكد أن الاتحاد العام للنقابات ضد التطبيع، معلقا «موقفنا واضح وضد التطبيع».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول رد من نقابة المهن التمثيلية على صورة محمد رمضان مع فنان إسرائيلي ( فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.