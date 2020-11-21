أحمد موسى معلقًا على غرق الإسكندرية: البط خرج يعوم

تساءل الإعلامي أحمد موسى، حول أسباب تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار بشوارع الإسكندرية.

وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «نحتاج إلى الإنفاق على شبكات الصرف بالإسكندرية، اللي بيحصل مش طبيعي، تم استخدام المعدات الثقيلة لمساعدة المواطنين على عبور المواطنين »، مردفا «اللي بيحصل في الإسكندرية تكرر خلال السنوات الماضية».

وأضاف «أهل الإسكندرية يعملوا إيه، البط خرج يعوم في مياه الأمطار بالشوارع التي تحولت إلى أمطار»، معلقا «إسكندرية 3 شوارع فقط، هل استعداداتنا لأمطار الثغر تغيرت منذ 30 عاما».

وأشار إلى أن درجات الحرارة في بعض الدول تصل إلى 10 تحت الصفر، ولا تحدث مشكلة على غرار ما حدث بالإسكندرية، متابعا «لازم الحكومة تشوف وضع الإسكندرية، بدل ما نغلب الأهالي ونطالبها بعدم النزول من منازلها».

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