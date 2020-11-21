اللواء محمود خلف: مصر لا تقبل المساس بأراضيها.. وهناك دول لم تشاهد الحروب إلا في السينما

قال اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إنه لأول مرة تشترك 6 دول عربية في مناورة عسكرية وهي «سيف العرب» المقامة حاليا لمدة 9 أيام.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن عنوان أي مناورة عسكرية مهم ويبعث رسائل سياسية.
وأكد مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن المناورات العسكرية المشتركة هدفها تبادل الخبرات القتالية بين الدول، مؤكدا أن البحرية المصرية ترتيبها الخامس عالميا.
واستطرد مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن الجيش المصري من أكثر جيوش العالم خبرة بالحروب بينما توجد دول لم تشاهد الحروب إلا في السينما والأفلام.
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وأردف، أن لكل مناورة عسكرية هدف سياسي لردع الأعداء، إلى جانب هدف عسكري وهو تعزيز الخبرات القتالية، لافتا إلى أن مصر تحافظ على حقوقها المائية دون تهديد لأحد.
وأضاف اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، مصر لا تقبل المساس بأراضيها ولا توضع في حالة دفاع عن النفس.
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