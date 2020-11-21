أول رد لـ محمد رمضان على صورته مع المغني الإسرائيلي "صورة"

رد المطرب محمد رمضان على الهجوم الذي تعرض له من قبل الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية، لتثير الغضب بطريقة أكبر.
نشر محمد رمضان فيديو عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، معقبًا عليه قائلًا: "لا يهمني اسمك ولا لونك ولا ميلادك يهمني الإنسان ولو ملوش عنوان".
هاجم العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة المطرب الشعبي محمد رمضان، بسبب انتشار صورة تجمعه مع المغني الإسرائيلي (عومير آدام) أومير أدام.
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كان قد، علق "أفيخاي أدرعي" على الصورة قائلا: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي المتألق عومر آدام في دبي".
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