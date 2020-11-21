أسباب وضع الحكومة مواعيد لإغلاق المحلات التجارية

قال خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن قرار تحديد موعد لإغلاق المحال التجارية يأتي في إطار جهود الحكومة لنشر الانضباط والقضاء على الفوضى، والحفاظ على المرافق والبنية التحتية
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القرار جاء للحد من انتشار فيروس كورونا.
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وأكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أنه يتم تلقى المقترحات بشأن القرار من المحافظين وعرضها على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ووزير التنمية المحلية بصفته رئيس اللجنة.
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