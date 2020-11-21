نتيجة مباراة الزمالك ونادي مصر..هدف قاتل لنادي مصر

استطاع نادي مصر تسجيل هدف قاتل عن طريق لاعبه "عبدالرحمن جندية" في المباراة التي تجمع نادي الزمالك بنادي مصر، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وجاء الهدف في الدقيقة 84 بعد تمريرة طولية من وسط الملعب إلى داخل يمين منطقة جزاء الزمالك تمكن عبد الرحمن جمال جندية من ترويضها بشكل جيد ثم أطلق تسديدة أرضية قوية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك، لتصبح النتيجة 1-0 لصالح نادي مصر.

وبدأ جايمي باتشيكو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

الدفاع: عبدالله جمعة – محمد عبدالغني – محمود علاء – أحمد عيد.

الوسط: إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – شيكابالا – كاسونجو كابونجو.

الهجوم: مصطفى محمد.

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ويواجه الزمالك فريق نادي مصر – الهابط إلى دوري الممتاز ب – ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، على أن يواجه الفائز فريق طلائع الجيش بالدور المقبل.