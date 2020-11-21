وزير المالية: الجنيه تحمل كورونا.. وقرض جديد من صندوق النقد بـ1.6 مليار دولار

قال محمد معيط، إن الجنيه المصري تحمل الصدمة الخاصة بفيروس كورونا وحقق أداء جيدًا على مدار الفترة الماضية، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ قرارات جرئية في الوقت المناسب، بشأن الإصلاحات الاقتصادية وتمت بنجاح بمساندة الشعب المصري.
وأكد وزير المالية أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة في ظروف صعبة لمواجهة تداعيات كورونا، كاشفا عن أن الحكومة المصرية كانت رشيدة في إدارة أزمة فيروس كورونا.
وتابع أن المؤشرات الاقتصادية منحت المواطن الاطمئنان والثقة، موضحا أن السلع الغذائية متوفرة بالأسواق، رغم أزمة فيروس كورونا، كاشفا عن أن الاقتصاد المصري أبدى قدرًا كبيرًا من التماسك والقدرة على التعامل مع تداعيات كورونا.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بالاقتصاد المصري، فمصر الأولى أو الثانية على العالم في الناتج المحلي الإجمالي، ومصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التي استطاعت المحافظة على التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية للاقتصاد، رغم تأثر السياحة وغيرها خلال الجائحة.
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واستطرد أن جميع مؤسسات التصنيف الائتماني السيادي للدول تتابع تقرير صندوق النقد الدولي لجميع الدول فهو تقرير حيادي، لا سيما أن المستثمر ومؤسسات التمويل الدولية تنتظر هذا التقرير، موضحا أن الشهادة العالمية بحق الاقتصاد المصري.
وأضاف أن مراجعة صندوق النقد الدولي تنعكس إيجابا على الاستثمار، وأكد أن الحكومة نجحت في إدارة أزمة كورونا بشكل رشيد.
وأكد وزير المالية أن الجنيه المصري تحمل صدمة فيروس كورونا، كما أن السياسات المالية النقدية كانت جيدة فنجد البنك المركزي خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات بنحو 4%، ما يخفض تكلفة تمويل المشروعات ويخفض عبء خدمة الدين على الخزانة العامة للدولة، وفي نفس الاتجاه يتراجع العجز كما أن الموازنة العامة للدولة تحقق فائضًا أوليًا.
وكشف أن خسائر الاقتصاد المصري من كورونا بلغت 200 مليار جنيه، وتراجعت مواردنا بذلك الرقم جراء أزمة فيروس كورونا متأثرة بتضرر عدد من القطاعات من ضمنها قطاع السياحة، ورغم ذلك تم تحقيق 105.5 مليار جنيه فائضا أوليًا خلال العام المالي الحالي رغم جائحة كورونا.
وقال وزير المالية، إن قيمة الشريحة الجديدة التي تحصل عليها مصر من صندوق النقد الدولي تبلغ 1.6 مليار دولار، مضيفًا أن الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي سوف تحصل عليها مصر قبل نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري.
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وتابع وزير المالية أن صندوق النقد الدولي لديه توقعات بزيادة المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصري بشكل إيجابي بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.
وأشار محمد معيط إلى أن ما أنفقته وزارة الكهرباء على تحديث شبكات الكهرباء بلغت 900 مليار جنيه، على مدار 6 سنوات، وفق بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
وعن فرص العمل التي تم خلقها خلال العام الجاري، قال إنها بين 300 إلى 400 ألف فرصة عمل خلال فترة أزمة جائحة كورونا.
وقال محمد معيط، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بوضع مبلغ احتياطي في الميزانية حال الدخول في موجة ثانية لفيروس كورونا، مضيفًا أنه حال وجود موجة ثانية سيتم التعامل معها كما تم التعامل مع الموجة الأولى لفيروس كورونا.
وأكد وزير المالية أن الحكومة مستعدة بالكامل للتعامل مع الموجة الثانية بجائحة فيروس كورونا، من خلال توفير مليارات الجنيهات للتعامل مع تداعيات الموجة الثانية لكورونا .
وكشف الدكتور محمد معيط أن هناك عمالة غير مباشرة تأثرت بغلق المنشآت جراء أزمة فيروس كورنا المستجد.
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