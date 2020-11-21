النائب محمد أبو العينين: لن نسمح لأي قوة في العالم بأخذ حق مصر في مياه النيل

شارك النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، خلال المؤتمر السنوي لصانعي القرار العربي الأمريكي.

وقال أبو العينين خلال كلمته بالمؤتمر الذي أذاعه الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد،«أود أن أدعوكم جميعا لمعرفة ما يجرى بمصر، وأود أولا أن أهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على أمل أن تشهد رئاسته مزيدا من الزخم للعلاقات العربية الأمريكية، والتي ستسهم في تحقيق تطلعاتنا المشتركة للسلام والاستقرار والازدهار».

وأكمل «كما هو واضح لنا جميعا، فإن وباء كورونا خطير جدا في جميع أنحاء العالم، وجميع البلدان تدرس نتائج ما بعد هذا الوباء في جميع أنحاء العالم»، متابعا «العالم أجمع يعاني من كورونا، أعتقد أن تغييرا كبيرا قادما لتغيير النظام الدولي، تغيير العولمة، والالتزام بالأولويات مع الاهتمام بالأمن، فضلا عن التداعيات السياسية الاقتصادية».

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