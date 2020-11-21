الإثارة مستمرة..الزمالك يتعادل في الثواني الأخيرة

سجل نادي الزمالك هدف التعادل في الوقت القاتل بالمباراة التي تجمع بين نادي الزمالك ونادي مصر، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وسجل أسامة فيصل هدف التعادل في الدقيقة 95 بعد تسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك المرمىُ لتصبح النتيجة 1-1، وتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي.

وبدأ جايمي باتشيكو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

الدفاع: عبدالله جمعة – محمد عبدالغني – محمود علاء – أحمد عيد.

الوسط: إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – شيكابالا – كاسونجو كابونجو.

الهجوم: مصطفى محمد.

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ويواجه الزمالك فريق نادي مصر – الهابط إلى دوري الممتاز ب – ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، على أن يواجه الفائز فريق طلائع الجيش بالدور المقبل.