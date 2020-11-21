محمد جمعة يهاجم محمد رمضان بهذه الطريقة

انتقد الفنان محمد جمعة المطرب الشعبي محمد رمضان، بسبب صورة تجمعه مع المغني الإسرائيلي (عومير آدام) أومير أدام.
كتب جمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "لا تصالح ولو منحوك الذهب..أتري حين افقأ..عينيك ثم اثبت جوهرتين مكانهما هل تري؟..هي اشياء لا تشتري".
كان قد نشر محمد رمضان فيديو عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، معقبًا عليه قائلًا: "لا يهمني اسمك ولا لونك ولا ميلادك يهمني الإنسان ولو ملوش عنوان".
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كان قد، علق "أفيخاي أدرعي" على الصورة قائلا: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي المتألق عومر آدام في دبي".
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