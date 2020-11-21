نبيل الحلفاوي يعلق على رد محمد رمضان بخصوص صورته مع إسرائيلي

علق الفنان نبيل الحلفاوي على الجدل المثار خلال الساعات الماضية بسبب المطرب الشعبي محمد رمضان مع مطرب إسرائيلي في دبي.
أعاد الحلفاوي نشر رد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بأن رمضان أقسم له بأنه لا يعرف هذا الشخص، ولم يسأله عن جنسيته، وكتب عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "سواء كان يعرف أو لا يعرف.. هذا القسم العلني تأكيد لاعتبار التطبيع الشعبي تهمة تستدعي إنكارا مغلظا".
كان قد نشر محمد رمضان فيديو عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، معقبًا عليه قائلًا: "لا يهمني اسمك ولا لونك ولا ميلادك يهمني الإنسان ولو ملوش عنوان".
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كان قد، علق "أفيخاي أدرعي" على الصورة قائلا: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي المتألق عومر آدام في دبي".
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