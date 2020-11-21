192 حالة كورونا جديدة بأمريكا و1885 وفاة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، 21 نوفمبر، خلال الساعات الـ24 الماضية 192,673 إصابة مؤكدة و 1,885 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا.

ونقلت وكالات الأنباء العالمية، إحصاءات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 11,843,490 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 253,600 حالة وفاة.

فيما سجلت المغرب 9702 إصابة جديدة، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد 320962، كما سجلت 74 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 5256، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 266711.

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بينما سجلت الجزائر 1019 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 73774 حالةً، ووفاة 19 شخصاً، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2255 وفاة، وبلغت حالات الشفاء 48183 حالةً بعد تسجيل 602 حالة تعافٍ إضافية.