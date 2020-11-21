اتحاد الكرة: حضور الجماهير نهائى أفريقيا باحتياطات طبية

قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، إن مباراة الاهلى والزمالك في نهائي أبطال أفريقيا حدث رياضي كبير بين قطبي الكرة المصرية، مؤكدا أن جماهيرية الناديين أعطت للمبارة أهمية كبيرة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا بد أن نكون سعداء وفخورون بسبب وجود ثلاثة من الفرق المصرية في أكبر بطولتين في القارة الأفريقية.

وأردف، لأول مرة أسمع عن تأجيل مبارة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، لأنه لا يوجد أي تطور في أزمة كورونا.

وأكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، أن هناك محاولات لحضور ولو جزء بسيط من الجمهور لمباراتي الأهلي والزمالك وستكون تجربة رائدة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هذا سيكون باحتياطات طبية منها إجراء مسحة البي سي أر.

وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي لا يمانع وجود جمهور في مباراة القمة.

وقال رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، إنه تولى مسئولية اتحاد كرة القدم بتكليف ودون تعصب لأي فريق مصري، مؤكدا استعداده لتحمل مسئولية أي خطأ في اتحاد الكرة.

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