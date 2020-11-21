رفض 49 طعنًا على انتخابات النواب بدوائر المرحلة الثانية

جدة - نرمين السيد - قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، برفض 49 طعنا على إعلان النتيجة لمحافظات المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب 2020.





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