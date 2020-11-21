صور .. أسقف سوهاج يستقبل وفد سفراء الأزهر

جدة - نرمين السيد - تأتى زيارة الوفد الأزهرى التابع للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر، لمطرانية سوهاج فى إطار مبادرة "صناعة السلام والحوار المجتمعى" والتى أطلقتها المنظمة، بهدف إرساء ثقافة السلام، وطرح آليات عصرية لتعزيز لغة الحوار، والتى شملت زيارات لعدد من الكنائس بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج.

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