سعد الجمال : الوفد رمز المعارضة الحكيمة المعتدلة

جدة - نرمين السيد - أكد سعد الجمال، مساعد رئيس حزب الوفد، وعضو مجلس النواب، وعضو البرلمان العربى، أن حزب الوفد يساند الدولة ورموزها الوطنية المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التنمية والبناء والحرب ضد التطرف والإرهاب.





جاء ذلك خلال لقاء المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد، بعدد من أعضاء الهيئة العليا والهيئات البرلمانية لحزب الوفد بمجلسى النواب والشيوخ، مساء اليوم السبت، حيث وجه الشكر للمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وشيوخ الوفد وجذوره وأعضاء الهيئات البرلمانية الوفدية بمجلسى الشيوخ والنواب، وأعضاء الهيئة العليا، لتلبية الدعوة.

وقال الجمال: "نحن المعارضة الحكيمة المعتدلة التى نضع حلولًا وتصورات لحل المشاكل اليومية للمواطنين ووضع خطط الدولة للمستقبل وعلاقاتها الداخلية والخارجية".

ولفت الجمال إلى أن حزب الوفد قام على أسس ومبادئ راسخة منذ الآباء المؤسسين بزعامة سعد زغلول رمز الحركة الوطنية ومصطفى النحاس زعيم الأمة وفؤاد سراج الدين الرجل الذى أعاد تأسيسه وبعث فيه الحياة السياسية المصرية مرورا بكثير من القادة العظماء ووصولا إلى القيادة الحكيمة الحالية الممثلة فى أبو شقة وما يتهيأ معه لآن فى ظل المناخ السياسى المستقر الذى نعيشه الفرصة السانحة ليعود وبكل قوة إلى الزيادة.

وقال الجمال إنه من حسن الطالع أن تكون الليلة فى شهر يحتفل فيه الوفديين بذكرى يوم الجهاد الذى يوافق 13 نوفمبر 1918 ذلك اليوم الذى مثل تاريخ النضال لحزب الوفد وبداية الحركة الوطنية، مضيفًا أنه إن كان الحزب بالأمس قد ناضل من أجل الحرية والاستقلال لها الوطن فهو اليوم يناضل من أجل حماية الوطن من قوى الشر التى تحيط به من الداخل والخارج.

وأشار الجمال إلى أن لقاء اليوم يهدف فى المقام الأول للتعارف والتقارب، فالتعارف بين شيوخ الوفد وزعمائه وشبابه النابض بالأمل والمستقبل ولقاء يجمع الأجيال ويتيح فرص تبادل المعلومات والخبرات فى العمل الحزبى والسياسى على حد سواء، أما التقارب فهو بين من سبق لهم الريادة فى حمل لواء حزب الوفد وبين من يتحملوا هذه المسئولية الآن فالكل على قلب رجل واحد الكل درس وتعلم فى مدرسة الوفد العظيمة.

وأوضح الجمال أن هذا الحزب العريق الذى كان رائدا وملهما للحركة الوطنية فى مصر منذ ما يزيد على قرن من الزمان، كل هذا لن يأتى إلا بتكاتف ودعم الجميع وإعلاء المصلحة الحزبية للوفد الذى يضمنا جميعا، فإن الحزب ينادى رجاله الآن فلنتحد ونضم أيدينا وقلوبنا معا، واختتم قائلا: "صلوا بالليل والنهار ووطدوا العزم على توحيد الآمال والأهداف، تقاربوا وتماسكوا فإن حزب الوفد رغم كل الظروف والمحن كان ولا يزال حكاية وطن".