فيديو .. لميس الحديدى عن الطقس السيئ : مصر دخلت الحزام الممطر 

جدة - نرمين السيد - وقالت الحديدى فى برنامجها "كلمة أخيرة" الذى تقدمه على قناة "ON"، اليوم السبت إن: "الشتاء دخل خلاص وأمس هطلت أمطار غزيرة فى عدد من المحافظات منها القاهرة لكن الإسكندرية كان وضعها الأصعب كثيرًا، وإن كانت اليوم شهدت تحسنًا نسبيًا رغم تأكيدات الأرصاد أن الموجة مستمرة حتى نهاية الأسبوع".

وأضافت: "لازالت مشكلة البنية التحتية قائمة وتحتاج إلى حلول ونحتاج لحلول دائمة وليست مؤقتة، كل مرة بنقول ماعندناش شبكة صرف صحى أو شبكة أمطار، والخسائر المادية والبشرية كبيرة والمشهد متكرر كل عام ويكفى أن حصيلة الطقس السئ منذ أمس نحو 8 أشخاص لقوا حتفهم فى المحافظات المختلفة سواء من سقوط عقار أو التعرض للصعق الكهربائى".

وتابعت: "يجب أن تختفى هذه المشاهد وأن لا تتكرر، لأن مصر شهدت تغيرًا مناخيًا ودخلت ضمن حزام ممطر وهذا كلام الأرصاد الجوية وبالتالى يجب أن تدرس الحكومة هذه التغيرات وتضع آليات حول كيفية التصرف بحيث توفر الموارد لتهيئة الشبكات لهذه التغيرات".

يذكر أن برنامج كلمة أخيرة تقديم الإعلامية لميس الحديدى ويذاع من السبت إلى الثلاثاء فى تمام التاسعة على شاشة "ON".