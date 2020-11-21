مستشار الرئيس للصحة: سلالة جديدة من كورونا شرسة تنتشر في مصر ويكشف خصائصها وخطورتها

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محمد سياف - ابو ظبي - كشف مستشار الرئيس السيسي لشئون الصحة عن وجود سلالة جديدة من كورونا منتشرة في مصر الآن، وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين إلى أن زيادة أعداد الإصابات في مصر نتيجة تهاون بعض المواطنين بالإجراءات الإحترازية، مثل ارتداء الكمامة والتباعد الإجتماعي وغيرها من الإجراءات الوقائية.

سلالة جديدة من كورونا تنتشر في مصر

وأضاف تاج الدين في لقاء هاتفي له مع الإعلامي محمد الباز، أن زيادة أعداد الإصابات هذه الأيام متوقع، نظراً لانخفاض درجات الحرارة في فصل الخريف والشتاء، وقيام المواطنين بالتجمعات في مكان واحد وإغلاق النوافذ والأبواب بالمنازل ووسائل المواصلات، مما يزيد في انتشار العدوى حال وجود شخص مصاب بين أي تجمع.

كما تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين عن سلالة جديدة من كورونا موجودة الآن في مصر، ووصفها تاج الدين بأنها سلالة شرسة، وأضاف أن هذه السلالة لها خصائص غير موجودة في سلالات سابقة، ومن أسباب خطورتها أنها سريعة الإنتشار، والشخص المصاب ينقل العدوى لعدد كبير، كما أن فترة حضانة هذه السلالة طويلة جديدة، أي أنه من الممكن أن يكون هناك شخص مصاب ولا يظهر عليه أي أعراض لمدة تصل لـ14 يوم ويعدي الآخرين دون أن يدري.

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ووجه مستشار الرئيس السيسي للصحة جميع المواطنين بالإهتمام بالنظافة الشخصية، والتباعد الإجتماعي، وفي حالة ظهور أي أعراض انفلونزا عادية على أي شخص يجب عليه أن يأخذ جميع الإحتياطات اللازمة إلى أن يتبين ويتقين من إصابته بكورونا من عدمه.