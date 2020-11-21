غدًا..محمد صلاح يجري اختبار جديد لفيروس كورونا

كشف تقرير صحفي بريطاني، عن خضوع الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، والمصاب بفيروس كورونا، لاختبار جديد غدًا الأحد.

وكان صلاح قد حضر حفل زفاف شقيقه في مصر، وظهر في بعض اللقطات، دون ارتداء القناع الطبي، ثم أصيب بفيروس كورونا، ليغيب عن مواجهتي منتخب مصر أمام توجو.

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وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، وذلك يوم الجمعة الماضية، التي سبقت مباراة مصر وتوجو في تصفيات أمم أفريقيا 2022، والتي فازت بها مصر بنتيجة 1-0.

