الزمالك يعبر من نادي مصر إلى قبل نهائي الكأس

عبر نادي الزمالك بصعوبة بالغة من نادي مصر اليوم بفوزه في الوقت الإضافي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، بدور الثمانية ببطولة كأس مصر.

بدأ جايمي باتشيكو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

الدفاع: عبدالله جمعة – محمد عبدالغني – محمود علاء – أحمد عيد.

الوسط: إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف أوباما – شيكابالا – كاسونجو كابونجو.

الهجوم: مصطفى محمد.

وباغت نادي مصر الزمالك بهدف في الدقيقة 85 بعد تمريرة طولية من وسط الملعب إلى داخل يمين منطقة جزاء الزمالك تمكن عبد الرحمن جمال جندية من ترويضها بشكل جيد ثم أطلق تسديدة أرضية قوية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك، لتصبح النتيجة 1-0 لصالح نادي مصر.

وفي الثوان الأخيرة أنقذ أسامة فيصل الزمالك في الدقيقة 95 بعد تسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت شباك المرمىُ لتصبح النتيجة 1-1، وتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي.

وفي أخر الدقائق من الشوط الإضافي الثاني تحصل عبدالله جمعة على ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 116، وتصدى لها محمد السيد "زيزو" وسجلها على يسار الحارس لتصبح النتيجة 2-1 للزمالك.

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وبهذه النتيجة صعد نادي الزمالك إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر لمواجهة نادي طلائع الجيش.