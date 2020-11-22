الأنبا إسحق يرأس اجتماع كهنة إيبارشية طما

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها، اليوم السبت القداس الإلهى فى دير القديس القمص يسى ميخائيل بطما، وشاركه مجمع الآباء كهنة الإيبارشية، حيث عُقد عقب القداس اجتماع لمجمع كهنة الإيبارشية.





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