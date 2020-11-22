صور .. سفير اليابان يخوض مباراة ودية ببطولة الريشة الطائرة الهوائية

جدة - نرمين السيد - شارك السفير نوكى ماساكى، سفير اليابان لدى مصر، اليوم السبت، فى البطولة الأولى للريشة الطائرة الهوائية، والتى أقيمت باستاد القاهرة الدولى، وذلك بدعوة من الاتحاد المصرى للريشة الطائرة، جانبًا إلى جانب مع السيد هشام التهامى، رئيس الاتحاد، كما لعب السفير نوكى مباراة ودية خلال هذه البطولة.





قام الاتحاد المصرى للريشة الطائرة بتنظيم هذه البطولة بمناسبة التعريف بالريشة الطائرة الهوائية، وهى شكل وأسلوب جديد للريشة الطائرة فى مصر. كان السفير نوكى سعيدًا ومتحمسًا للمشاركة فى هذه البطولة، مشيرًا إلى أنه اعتاد أن يكون لاعبًا جادًا لكرة الريشة الطائرة عندما كان فى سن السادسة عشر من عمره، ثم عاد ليستأنف اللعب فى سن الواحد وستين.



ستكون لعبة الريشة الطائرة إحدى الفعاليات والأحداث المقامة خلال دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية بطوكيو، والتى ستقام فى 23 يوليو 2021. وتعمل الحكومة اليابانية بشكلٍ مكثف مع اللجنة الأولمبية الدولية من أجل تنظيمها بنجاح وتتوقع مشاركة نشطة من المنتخب المصرى. وبهذه المناسبة، أعلن السفير نوكى عن التبرع بـ 80 مضربًا، من قبل اتحاد الريشة الطائرة اليابانية لنظيره المصرى كهدايا النوايا الحسنة، كما أعرب السفير نوكى عن أمله فى أن يساهم هذا التبرع فى نشر لعبة الريشة الطائرة فى مصر، وأن يساهم ذلك فى تعزيز الصداقة بين البلدين فى مجال الرياضة، وشارك فى هذه البطولة ما يقرب من 60 لاعبًا من الاتحاد وتم تنظيمها بنجاح.

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