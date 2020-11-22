كنيسة أبى سيفين بالإسكندرية تلغى قداس الأحد بسبب الطقس

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يكون هناك أمطار متوسطة، غدا الأحد، على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش).
وأشارت الهيئة، فى بيانها اليوم السبت، إلى أن البلاد تتأثر بمرتفع العروض الوسطى على السطح وكذلك مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا.
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