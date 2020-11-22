كنيسة أبى سيفين بالإسكندرية تلغى قداس الأحد بسبب الطقس

جدة - نرمين السيد - أعلنت كنيسة الشهيد أبى سيفين والأنبا كاراس والأنبا توماس بأرض فرعون الجديدة بالإسكندرية، إلغاء القداس الإلهى غدا الأحد بالكنيسة، نظرا لسوء الأحوال الجوية فى محافظة الإسكندرية.





وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يكون هناك أمطار متوسطة، غدا الأحد، على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش).

وأشارت الهيئة، فى بيانها اليوم السبت، إلى أن البلاد تتأثر بمرتفع العروض الوسطى على السطح وكذلك مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا.