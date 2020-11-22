مصدر أمنى: لا توجد كورونا بين نزلاء السجون.. والجماعة الإرهابية تردد "آكاذيب"

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن الإدعاء بإنتشار فيروس "كورونا" بين نزلاء السجون.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، ولم يتم رصد ثمة حالات إصابة، وقال " بتاريخ 10 مارس الماضى تم تعليق الزيارة بكافة السجون والليمانات التابعة لقطاع السجون، حرصاً على الصحة العامة للنزلاء، ووفقاً لقانون تنظيم السجون، وتم إعادة إستئناف الزيارات بتارخ 22 أغسطس الماضى، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية والصحية".

وأشار المصدر الأمنى إلى أن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية فى نشر الأكاذيب لتأليب الرأى العام فى محاولة لتخفيف القبضة الأمنية على عناصر الجماعة الإرهابية داخل السجون، لافتاً إلى إهتمام قطاع السجون بتقديم الرعاية الصحية لكافة النزلاء ومراعاة كافة التدابير الوقائية داخل السجون.