الصحة تعلن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم السبت 21 نوفمبر

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم السبت 21 نوفمبر الجاري، وذلك وسط تحذيرات وتوقعات بارتفاع الإصابات خلال الثلاثة أشهر القادمة “ديسمبر ويناير وفبراير” تزامناً مع انخفاض درجات الحرارة، وتجمع المواطنين في مكان واحد وغلق الأبواب والنوافذ، مع ترقب لموجة ثانية محتملة لفيروس كورونا.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم السبت 21 نوفمبر

كما أشار مستشار الرئيس السيسي للصحة الدكتور محمد عوض تاج الدين إلى وجود سلالة جديدة من كورونا منتشرة في مصر الآن وراء زيادة أعداد المصابين في الآونة الأخيرة، وتتميز هذه السلالة الجديدة بسرعة الإنتشار وطول فترة حضانتها، ووصفها تاج الدين بأنها سلالة شرسة.

ووفق التقرير اليومي للصحة، فقد أعلنت اليوم عن تسجيل 98 حالة تعافي جديدة ليرتفع إجمالي حالات التعافي حتى اليوم لـ 101783 حالة، مع تأكيد الصحة بشكل مستمر على خروج كل الحالات المذكورة والمتعافية من مستشفيات العزل الصحي بعد تلقيها العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

كما أن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم 358 حالة إصابة جديدة، ليرتفع مؤشر الإصابات بكورونا منذ بداية الجائحة وحتى اليوم إلى 112676 حالة.

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ووفق بيان وزارة الصحة فقد ارتفع مؤشر الوفيات اليوم إلى 14 حالة وفاه جديدة، لتصل إجمالي الوفيات حتى اليوم إلى 6535 حالة.