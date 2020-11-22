نشرة الحوادث اليوم .. تفاصيل تعذيب طفلين شقيقين بماء مغلي على يد زوج أمهم

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تعذيب طفلي التجمع



أحالت النيابة العامة الشقيقين "نادين ومصطفى" إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهما لبيان ما بهما من إصابات بعد أن استقرت حالتهما الصحية داخل غرفة الرعاية بعد تلقيهما العلاج اللازم.

وقضى الشقيقان 7 أيام من التعذيب وبمجرد وصولهم المستشفى، واستدعاء الأمن لما تبين من وقوع التعذيب عليهم، وعلى الفور تم إحالتهم لإلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليهما لبيان أسباب إصابتهما رسميا، بعد أن أثبتت تحقيقات النيابة تعرضهما للتعذيب بالماء المغلي على يد زوج والدتهما العرفي داخل فيلا في التجمع الخامس.

اقرأ المزيد: إحالة طفلي التجمع الخامس للطب الشرعي بعد تعذيبهم بالماء المغلي



اعتراف زوج أم طفلي التجمع: قالتلي اضربهم عشان يتربوا فـ حرقتهم وحلقت شعرهم



تطورات بقضية فتاة المعادي



أعلنت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية مقتل الفتاة مريم محمد 24 سنة بحي المعادي بالقاهرة، لجلسة الأربعاء المقبل.

ومن جانبها فضت المحكمة أحراز القضية بحضور المتهمين وهيئة الدفاع، كما ندبت المحكمة محامين للدفاع عن المتهمين .

ووجهت النيابة للمتهم قتل المجني عليها “مريم م” عمدا مع سبق الاصرار والترصد، وقيامة باستغلال السيارة الميكروباص مع صديقه وانهما اتفقتما علي سرقة إحدى حقائب السيدات بمنطقة المعادي وتصادف وجود المجني عليها سالفة الذكر حال حملها حقيبه علي ظهرها وقاموا بجذب تلك الحقيبة عنوه فاختل توازن المجني عليها فاصطدم رأسها بإحدي السيارات المصطفة بجانب الطريق ثم سقطت أرضا فارتطمت مقدمة رأسها بالارض فأحدث إصابتها وكان ذلك بالطريق العام وكان برفقتك المتهم وليد عبد الرحمن فكري أثناء استقلالكما سيارة ميكروباص وحال حملكم أسلحة مخبأة سلاح ناري فرد خرطوش وسلاح أبيض مطواة بأن قمت بجذب حقيبة المجني عليها عنوة.

اقرأ المزيد: تأجيل محاكمة المتهمين بقتل فتاة المعادي



