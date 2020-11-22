صور .. تفاصيل تفقد النائب العام لنيابات الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وصل صباح اليوم السبت، المستشار حماده الصاوى النائب العام إلى محافظة الإسكندرية، ليواصل زياراته التفقدية للنيابات على مستوى الجمهورية، بزيارة أعضاء النيابة العامة بنيابات الإسكندرية.





وكان قد استقبله الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمقر قيادة القوات البحرية، برأس التين بالإسكندرية، والذى كان قد اختاره المستشار النائب العام مَقرًّا لعقد اجتماعه اليوم، بأعضاء النيابة العامة بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية، تأكيدًا على تكاتف سائر مؤسسات الدولة المصرية جنبًا إلى جنب من أجل رفعة هذا الوطن.

حيث تبادل النائب العام والفريق قائد القوات البحرية الدروع التذكارية فى ختام لقائهما.

وكان قد اجتمع النائب العام ووفد من قادة للنيابة العامة وأعضاء بالمكتب الفنى للنائب العام، بقادة وأعضاء النيابات بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية، بقاعة المجد بمقر قيادة القوات البحرية، لتفقد سير العمل القضائى بالنيابات هناك، والتوجيه بالإستراتيجية التى تهدف النيابة العامة بها إلى تحقيق العدالة الناجزة.

وفى أعقاب الاجتماع زار النائب العام مقر نيابة استئناف الإسكندرية، واجتمع بأعضاء النيابة العامة فيه، حيث طالع بعض من القضايا المتداولة لديهم، وكذا طالع بعض قضايا التحقيق بالدائرة رقميًّا عبر برنامج العدالة الجنائية، إذ شدد على ضرورة اهتمام كافة أعضاء النيابة العامة بمختلف درجاتهم بتفعيل سياسة التحول الرقمى فى كافة أعمالهم القضائية.

وحرصًا منه على توفير المناخ الملائم تسهيلًا على المواطنين المترددين على نيابات الأسرة بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية، زار المكتب الرقمى لخدمات نيابات الأسرة بالإسكندرية، بمجمع محاكم السيد كُريم بالمنشية، والذى يقدم خدمات نيابات الأسرة بصورة رقمية عبر تسع عشرة نافذة لاستقبال المواطنين، مما يوفر عليهم وقتًا وجهدًا كبيرًا، حيث اطلع على آلية العمل فيه وتأكد من حسن سيرها، وأذن لذلك بتشغيله للمواطنين بدءًا من الغد الأحد الموافق الثانى والعشرين من شهر نوفمبر الجارى.

وكذا تفقد مَقارَّ استراحة أعضاء النيابة العامة بشارع فؤاد بالإسكندرية، حرصًا منه على التأكد من توافر كافة متطلباتهم وما يلزمهم لخلق المناخ الملائم لأداء رسالتهم.

ويحرص النائب العام على لقائه المباشر الدورى بأعضاء النيابة العامة على مختلف درجاتهم؛ تحقيقًا لتواصل فعال معهم يوحد صفوف النيابة العامة على رؤى سيادته نحو الرقى بالنيابة العامة ومستوى أعضائها الفنى، ضمانًا لأدائها أمانتها ورسالتها نحو المجتمع كنائبة عنه.