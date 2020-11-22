الحماية المدنية بالإسكندرية تنقذ عدد من المواطنين محتجزين داخل مسكنهم بعد سقوط جزء من العقار

تدخلت وحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية لإنقاذ عدد من المواطنين كانوا محتجزين داخل مسكنهم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، نظراً لسقوط جزء من العقار الذى يقطنون فيه.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه في طار استراتيجيتها الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة، وفور تلقى غرفة عمليات نجدة الإسكندرية بمديرية الأمن بلاغاً باحتجاز عددٍ من الأشخاص داخل مسكنهم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، نظراً لسقوط جزء من العقار الذى يقطنون فيه، على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية والتوجه للعقار محل الواقعة، وتبين أن العقار "بناء قديم" مكون من أرضى وثلاث طوابق علوية يقطنه عدد 3 أسر وسقوط سلم العقار حتى الطابق الأرضى، نتج عن ذلك إصابة أحد قاطنيه واحتجاز عدد 4 من قاطنى الدور الأول والثانى.
وتمكنت القوات من خلال استخدام السلم الهيدروليكى من إنزال المُحتجزين، وتم نقل المصاب لإحدى المستشفيات، بالإضافة إلى أنه تقرر إخلاء العقار من الجهات المعنية وتم التأكد من تنفيذ القرار ووضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة.
وقد لاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ وإنقاذ المحتجزين استحسان المواطنين، الذين تقدموا بالشكر للقوات على الجهد المبذول.
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