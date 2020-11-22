جدة - نرمين السيد - يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا صباح يوم الإثنين الموافق 23/ 11/ 2020 الساعة الحادية عشرة صباحا بإذن الله تعالى بمجلس إدارة نقابة قراء القرآن الكريم المنتخب ، وذلك بقاعة حراء ، بديوان عام وزارة الأوقاف.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف يجتمع بمجلس إدارة نقابة قراء القرآن الكريم الإثنين المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.